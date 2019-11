CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR VERTONGHEN /Real Madrid e Barcellona all'assalto di Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha attirato su di sé l'interesse delle big spagnole, che sarebbero pronte a fare follie per averlo, con i catalani che sarebbero pronti a versare nelle casse nerazzurre 60 milioni di euro. Una cifra decisamente importante che potrebbe far tentennare la dirigenza nerazzurra, che nell'asse con la catalogna sognano l'arrivo di Ivan Rakitic, ma soprattutto quello di Arturo Vidal. Ecco allora che in caso di addio il club meneghino andrebbe in cerca di un sostituto: valorizzare il giovane Bastoni può essere un'opzione, ma occhio all'ipotesi Vertonghen, da tempo nel mirino dell'Inter. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, Vertonghen se parte Skriniar

Il difensore belga del Tottenham è da tempo nei radar del club nerazzurro. Il suo nome è recentemente tornato di moda e il fatto che non abbia ancora rinnovato il proprio contratto con la società londinese lo rende un pezzo pregiato del mercato.

Un rinnovo che sembra quantomai complicato, anche se gli 'Spurs' hanno assicurato che il giocatore a gennaio non partirà: per questo l'Inter sta valutando l'ipotesi di acquistarlo a parametro zero . Viste però le condizioni contrattuali, il belga è un profilo che piace anche ad altri club, in particolare è sfida totale con la Juventus per lui e per altri due gioielli del Tottenham: Alderweireld ed Eriksen . Come riferisce 'Tuttosport', Vertonghen sarebbe però il primo nome della lista della dirigenza nel caso in cui Skriniar dovesse partire.

Calciomercato Inter, obiettivo Vertonghen

Non è detto però che il belga non possa arrivare anche in caso di permanenza dell'ex sampdoriano. Sembra essere alquanto improbabile che il difensore slovacco possa partire a gennaio. Vertonghen però potrebbe essere un nuovo innesto a costo zero per rafforzare la difesa. Il belga è un giocatore mancino e ha già esperienza nella difesa a tre, sia con il Tottenham che in nazionale: potrebbe volerci poco per lui a capire i meccanismi di Conte. Il nome dell'ex Ajax resta dunque evidenziato nell'agenda della dirigenza nerazzurra.

