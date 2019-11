CALCIOMERCATO INTER ZANETTI LAUTARO / Lautaro via dall'Inter? Javier Zanetti ha chiuso all'addio dell'argentino, almeno nel futuro prossimo: "Barcellona? L'idea è che stia con noi - le parole del vice-presidente nerazzurro a 'Marca' - Ha solo 22 anni e per questo spero che rimanga qui per un po'. Per l'Inter può essere importante da ora". Sul classe '97, come ormai arcinoto, ci sono almeno quattro big europee: Real Madrid, i due Manchester e il Barcellona. I blaugrana sembrano quelli più decisi a sferrare l'assalto. Non è escluso che sul piatto i blaugrana possano mettere un nome 'importante' come pedina, anche parziale, di scambio. .

Calciomercato Inter, nel mirino c'è il 'nuovo' Lautaro Martinez

L'Inter si è comunque già portata avanti col lavoro individuando quello che potrebbe essere una sorta di 'erede' dell'ex Racing. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la dirigenza interista ha infatti messo gli occhi su Matias Godoy, centravanti classe 2002 dell'Atletico Rafaela, club che milita nella Seconda Divisione argentina. Il ragazzo ha siglato 3 gol nelle 4 gare disputate con l'Argentina e sulle sue tracce vi sono pure Milan e Chelsea oltre che il Genoa. L'operazione potrebbe essere chiusa proprio in sinergia coi liguri di Enrico Preziosi.

Calciomercato Inter, radar in Argentina tra Boca e River: i nomi

In Argentina l'Inter è da sempre molto attiva. Oltre al '02 Godoy, il club nerazzurro segue ovviamente altri profili di età superiore. Uno di questi potrebbe essere Almendra, centrocampista offensivo classe 2000 in forza al Boca Juniors. Corteggiato e abbandonato dal Napoli, il 19enne è monitorato da diverse big del 'Vecchio Continente'. Stesso discorso per il '98 Palacios, anche lui centrocampista ma del River Plate. E' stato a un passo dal Real Madrid. L'Inter lo segue da un anno e mezzo.

