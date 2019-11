p>CALCIOMERCATO INTER MATIC / Arrivano importanti novità dall'Inghilterra per il mercato dell': secondo quanto riportao dal 'Manchester Evening News', ilè pronto a lasciar partire già dalla finestra invernale di calciomercato Nemanja, centrocampista serbo monitorato con particolare attenzione dalla dirigenza nerazzurra. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Il classe 1988 ha già lavorato con Conte ai tempi del Chelsea e il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno. Il centrocampista dello United sarebbe pronto a trasferirsi sin da subito in Italia, visto il poco spazio concesso in stagione da Solskjaer.