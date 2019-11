JUVENTUS RIBALTA ZENIT EMRE CAN / Fuori dalla Champions, schierato per pochi spezzoni (150' in totale) in campionato, Emre Can resta tra i nomi caldi sul mercato in casa Juventus. Il tedesco non è contento, lo ha fatto capire ogni volta che ha potuto, e le società interessate non mancano. Anche lo Zenit? Non conferma, né smentisce il Ds Javier Ribalta, ex braccio destro di Fabio Paratici in bianconero, che in un'intervista concessa a 'Tuttosport' dice: "Affari tra noi e la Juventus? Me lo auguro, Paratici è stato un maestro per me, mi ha insegnato tanto, soprattutto a stare sempre sul pezzo e a conoscere tutto il mercato.

Dal momento che allo Zenit abbiamo appena cominciato un progetto mentre la Juventus ha raggiunto un livello altissimo, penso sia più facile che un loro giocatore venga a San Pietroburgo e non viceversa. Emre Can? Adesso non sono concentrato sui rinforzi, a gennaio si vedrà. Quando lavoravo per la Juve lo avevo seguito diverse volte anche io. Di sicuro ingaggiare uno come Emre Can a scadenza è stata un’ottima operazione per i bianconeri".

La chiosa, invece, è su Marchisio: "Portare un altro italiano qui? Mi piace Chiesa, ma sarebbe bello avere ancora qua Marchisio. Quando ha giocato, Claudio ha fatto molto bene. Peccato per l'infortunio, è stato un po' sfortunato".