REAL MADRID BALE ZIDANE / "Bale? Con lui ho un buon rapporto. Spero possa restare sino a fine stagione. E' rimasto infortunato e vuole presto rientrare a giocare per noi". Così Zinedine Zidane ha parlato della situazione legata a Gareth Bale. Il futuro del gallese resta un'incognita visto che aumentano le voci sul possibile addio al Real Madrid per un ritorno in Premier League. "Al momento è infortunato, ma non ho dubbi che voglia giocare per il Real Madrid.

So che sta cercando di rientrare e mettersi a disposizione quanto prima. La convocazione con il Galles? Lo hanno chiamato, lui è giusto che accetti, ma noi vogliamo che il giocatore stia bene. Se non dovesse recuperare allora tornerà a Madrid, vedremo come starà questa settimana". Sul rapporto con il giocatore gallese: "Mi dissero che non ho un buon rapporto con lui. E' una sciocchezza. Nessuno può dire una falsità simile. Ciò che ora conta è che lui possa recuperare e tornare a disposizione".