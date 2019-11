CALCIOMERCATO INTER MILAN FIORENTINA UDINESE DE PAUL / Tra i migliori in campo nella gara vinta dall'Udinese contro il Genoa, Rodrigo de Paul oggi è tornato al gol, il suo primo in questo inizio di campionato. Una prestazione da applausi coronata da un bellissimo tiro all'incrocio che ha lanciato la rimonta friulana. Il suo nome, ormai da anni, è nella lista delle migliori società italiane, che attendono la definitiva consacrazione prima di investire somme importanti per strapparlo alla famiglia Pozzo.

Così, se questa estate sembrava quella decisiva per la sua cessione, qualcosa potrebbe ancora accadere tra gennaio e fine stagione: clicca qui per restare aggiornato.

Qualora dovesse dar seguito alla prestazione fornita oggi, infatti, de Paul potrebbe riaccendere la forte stima di Milan, Inter e Firoentina, società accostate a lui di recente. I rossoneri e i nerazzurri potrebbero quindi dar vita a un infuocato derby per averlo, ma non è da escludere, infine, la pista straniera, considerati gli interessi di alcuni club di Premier League. L'Udinese, intanto, si gode i suoi sprazzi di classe sperando nella decisiva crescita, ultile in chiave campionato e... mercato.