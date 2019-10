JUVENTUS RUGANI / Prima ribalta stagionale per Daniele Rugani. Ieri sera, nella sfida di campionato contro il Genoa, il 25enne difensore è stato utilizzato per la prima volta da Maurizio Sarri nell'undici titolare della Juventus. Tra campionato e Champions League, per 12 partite complessive, l'ex Empoli aveva totalizzato zero minuti in questa stagione al pari dei fuori progetto Mandzukic, Perin e Pjaca oltre al terzo portiere Pinsoglio. Per le notizie di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti Clicca Qui!

Una serata però tutt'altro che positiva per Rugani, ampiamente insufficiente al cospetto della formazione allenata da Thiago Motta.

Subito in difficoltà, il centrale classe '94 ha rischiato il rosso per un intervento da ultimo uomo nel primo tempo dopo aver perso banalmente palla sul contrasto con Agudelo. Graziato dall'arbitrocon l'ammonizione, il numero 24 della Juve anche nella ripresa si è dimostrato piuttosto incerto soffrendo Pinamonti e senza dare sicurezza alla retroguardia dei campioni d'Italia.

Una chance non sfruttata da Rugani, già indietro nelle gerarchie della rosa bianconera nonostante l'arrivo in panchina del mentore Sarri. Una sua dipartita da Torino non è da escludere nel mercato invernale, soprattutto se il difensore continuerà a vedere il campo con il contagocce. Già ad un passo all'addio la scorsa estate, l'ex Empoli sarebbe monitorato da vicino dal Milan e avrebbe sempre degli estimatori all'estero. Gennaio si avvicina, Rugani si gioca il futuro alla Juventus nelle prossime settimane.