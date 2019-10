CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA MERET / Dallo stadio di proprietà al settore giovanile passando per la ricapitalizzazione e gli osservati di mercato. La Juventus è un club all'avanguardia, incontrastato in Italia, e non lo dimostra soltanto a suon di scudetti. Con un sguardo sempre volto al futuro, la società di Agnelli, nata dalle ceneri dello scandalo Calciopoli, non si ferma ai successi già ottenuti ma pensa, progetta e lavora per quelli che ancora devono arrivare. Una visione profonda tesa però al rispetto della tradizione, che da sempre vede un folto numero di italiani presenti in rosa. Se la 'BBC' è stata l'artefice della rinascita bianconera nonché punto di riferimento in Nazionale, l'attuale rosa vede però una presenza esigua di talenti nostrani. Così, considerando anche la molteplicità di campioncini della nuova generazione tricolore, è facile immaginare un assalto bianconero nelle prossime sessioni: clicca qui per restare aggiornato. Calciomercato.it fa il quadro sulla prospettiva che 'terrorizza' la Serie A: da Meret e Chiesa fino a Tonali e Zaniolo, la Juventus progetta i colpi di mercato italiani.

Calciomercato Juventus, da Donnarumma a Chiesa: i vecchi obiettivi

Tra le squadre maggiormente in allerta nel nostro campionato c'è la Fiorentina, che già in estate ha registrato il forte interesse per Chiesa da parte della Juve, che ha provato ad ingaggiarlo fino ai giorni conclusivi della sessione. Per lui, nonostante i tentativi di rinnovo di Commisso, la cessione sembra solo rimandata al prossimo giugno, quando, oltre ai bianconeri, potrebbero farsi avanti l'Inter e altre società stranierie. Anche il Milan può iniziare a preoccuparsi pensando ai risvolti futuri: soprattutto in caso di un nuovo mancato approdo in Champions League, la società potrebbe vagliare cessioni importanti 'favorendo' quindi gli obiettivi bianconeri: nella lista di Paratici, ormai da tempo, figurano infatti Donnarumma e Romagnoli.

Calciomercato Juventus, da Meret a Castrovilli: le nuove idee

In scadenza di contratto a giugno 2021, il portiere potrebbe approdare alla Juve o al PSG , ma non sono da scartare altri lidi europei. Il 24enne capitano milanista, invece, è tra i migliori giovani italiani nel suo ruolo e potrebbe quindi servire all'eventuale progetto di italianizzazione juventina. Un altro elemento molto gradito è Nicolò Zaniolo , che ad oggi, però, nel caso in cui lasciasse la, sarebbe diretto più all'estero che a Torino. Infine, la 'vecchia signora' segue con stima e attenzione il centrocampista 19enne, rivelazione delfresco di esordio in Nazionale e da almeno un anno nel mirino delle migliori società nostrane.

Alex Meret, classe 1997, non è un nome nuovo in casa Juventus. Prima del suo approdo in Campania, infatti, il giovane talento ex Udinese è stato seguito con molta attenzione dagli osservatori bianconeri, che stilarono rapporti molto positivi sulle sue potenzialità, esperesse in parte nell'ottimo inizio di stagione con la maglia azzurra tra campionato e Champions League. Meret è tra i possibili pilastri del nuovo Napoli, ma non è escluso che la Juventus, la quale attualmente punta sul 29enne Szczesny, possa tornare alla carica per strapparlo a De Laurentiis e sistemare la porta per più di un decennio. In questo inizio di campionato, inoltre, la Juve ha avuto modo di osservare da vicino la crescita di Castrovilli, autore di una prova splendida nella gara pareggiata lo scorso mese al 'Franchi'. Mezzala del 1997, Castrovilli è in odore di Nazionale maggiore ed è stato blindato fino al 2024, ma è lecito immaginare che presto possa rientrare nel più ambizioso progetto torinese. Lo stesso potrebbe accadere al giovane difensore viola Ranieri, mentre in casa Sassuolo si monitora la crescita dell'ex Tripaldelli, tra i talenti della nuova Under 21. I vertici juventini lavorano quindi alacremente per guidare la società verso un radioso futuro. Un futuro che potrebbe tornare a parlare italiano.