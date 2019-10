CALCIOMERCATO JUVENTUS EL SHAARAWY / L'Italia è lontana e nonostante la convocazione, non basta il ricco ingaggio per rendere la Cina più familiare: nostalgia per Stephan El Shaarawy dopo le prime settimane in Oriente con inizio a suon di gol e qualche successivo problema.

Nulla che il 'Faraone' non sapesse prima di accettare la super offerte delloma ora che la naturale curiosità dei primi tempi è svanita, ecco che qualche riflessione l'attaccante exla sta facendo. Difficile prevedere un addio a gennaio, avrebbe effetti troppo pesanti dal punto di vista economico, ma in estate un ritorno non è da escludere, come riferisce il 'Corriere dello Sport': per il prossimo anno potrebbe così tornare a farsi viva la, la stessa società dove El Shaarawy sarebbe potuto approdare nel 2020 a parametro zero senza la proposta cinese. Potrebbe finire lo stesso ma è ancora presto: per il momento il 'Faraone' si gode la convocazione di