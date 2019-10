MILAN GIAMPAOLO GATTUSO / Genoa-Milan decisiva: la pausa per le Nazionali in arrivo fa sì che la sfida di questa sera possa fungere da spartiacque per la stagione dei rossoneri (ma anche per quella dei rossoblù). Vincere e convincere: questa la strada che ha Giampaolo per blindare la sua panchina e mettere a tacere le voci su un esonero che sembra ad un passo. Un pareggio o una sconfitta aprirebbero scenari di addio e anche una vittoria non convincente potrebbe non zittire le discussioni sul suo nome: quelli dei successori sono ormai noti ai più con Garcia che è considerato in prima fila.

Tra i candidati c'è anche Rinoche, dopo aver detto no proprio al Genoa, potrebbe considerare l'idea di tornare a Milanello: come riporta il 'Corriere dello Sport', però, Ringhio direbbe sì al Milan soltanto in caso di addio di Paolo. Questa la condizione per rendere possibile il ritorno di Gattuso sulla panchina rossonera. Se, invece, l'attuale direttore tecnico non fosse messo in discussione, la pista Gattuso sarebbe da considerare improbabile e prenderebbero piede le altre:su tutti, come detto, poi in lizza anche, mentreavrebbe già rifiutato.