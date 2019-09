PAGELLE E TABELLINO BRESCIA JUVENTUS / Un Brescia che fino alla fine prova tutte le sue carte per poter pareggiare la partita. Tanta grinta e corsa per gli uomini di Corini che soffrono un calo finisco nella ripresa e cadono sotto un colpo da campione di Pjanic. Donnarumma sblocca il match in avvio di primo tempo, favorito da un grave errore di Szczesny. La Juventus riprende la partita complice l’autogol di Chancellor, cresce e si fa strada complice la stanchezza fisica degli avversari. Ci pensa Pjanic a portare a casa i tre punti con un tiro di potenza su respita della barriera.

BRESCIA

Joronen 6 – Risponde presente al tiro di Higuain , chiude bene la traiettoria a Khedira.

Sabelli 6 – Con Rabiot impreciso e lento ha vita facile. Padrone della fascia.

Cistana 6– Guida la linea difensiva con attenzione.

Chancellor 6 – Un buon primo tempo inguaiato dall’autorete che porta in partita i bianconeri. Nella ripresa salva sulla linea un pallone insidiosissimo di Rabiot.

Mateju 6 – Regge il confronto con Cuadrado sprecando tante energie. Lascia il campo sfinito. Dal 70 Martella 5,5- quanlche affondo nell'area bianconera ma poco altro

Bisoli 6 – Ordinato in copertura. Pressing alto che gli permette di recuperare palloni importanti.

Tonali 6,5– Sempre lucido in tutti i palloni toccati. Fa filtro davanti alla difesa e manovra il gioco della squadra. Da una sua ripartenza nasce l’azione del gol di Donnarumma.

Dessena 6 – Come tutto il centrocampo si rende protagonista di un primo tempo intenso. Cala di ritmo nella ripresa. Dopo il raddoppio bianconero sfiora la traversa.

Romulo 6 – Un trequartista d’altri tempi. Più quantità che qualità ma fa il suo dovere al meglio. Ingabbia Pjanic da subito, costringendo i bianconeri a trovare soluzioni alternative. Dal 84’ Aye- sv

Donnarumma 6 – Primo pallone toccato, quinto gol in campionato per lui. La sua rete è una costante per Corini. Dal 64’ Matri 5,5 – inserito per dare spinta in profondità fa poco.

Balotelli 6 – C’è con fisicità e concentrazione. Partecipa poco all’azioni d’attacco ma dà il suo apporto facendo salire la squadra. Buon atteggiamento

All. Corini 6 – Non può che rimanere soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, soprattutto per l’ottimo primo tempo. Giusta la scelta di Romulo stretto su Pjanic.

JUVENTUS

Szczesny 5,5 – Grande errore sul gol di Donnarumma. La sua disattenzione complica la serata della squadra dopo appena 4’. Salva un pallone insidioso di Dessena.

Danilo sv – Troppi pochi minuti giocati. Lascia il campo per problema al flessore della coscia sinistra. Dal 19’ Cuadrado6 – Entra a freddo ma ha un buon impatto nel match.

Sale con più qualità di Danilo, rimane concentrato anche in copertura.

Bonucci 6 – Dà sicurezza alla difesa. Lotta di fisico con Balotelli, ok anche l’uno contro uno.

de Ligt 6 – Con ordine chiude gli spazi agli avversari. Puntuale negli anticipi.

Alex Sandro 6 – Presente in tutte le partite di campionato e coppa non dimostra stanchezza ed è sempre uno dei migliori.

Khedira 6 – Strozza un pallone insidioso nel primo tempo. Nel complesso, nonostante il limite del cartellino giallo preso nei primi minuti, è sempre presente nel gioco bianconero e in copertura.

Pjanic 6,5 – Soffre molto nel primo tempo rinchiuso nella gabbia che Romulo gli ha costruito attorno. Con una prodezza trova l’angolo giusto e manda in rete il pallone per il raddoppio.

Rabiot 5,5 – Continua a non dare risposte positive. Non trova la posizione in campo, troppo lento nel giro palla, sbaglia le sovrapposizione sull’out di competenza. Mostra segni si ripresa nel secondo tempo, convincente nella circolazione della palla e nel fraseggio della squadra.

Ramsey 6 – Tante grinta e voglia di fare. Non sempre risulta preciso ma puntuale negli inserimenti tra le linee. Dal69’ Bernardeschi 6– tiene il pallone fa respirare la squadra e prova a lanciare un Higuain troppo distratto.

Dybala 6,5 – Con Pjanic marcato stretto cerca di farsi di vedere per creare gioco a centro campo. Quando riparte in velocità mette un po’ di paura alla difesa avversaria. Dal 80’ Matuidi – Pochi minuti ma intensi come il suo solito.

Higuain 5 – Troppi errori di qualsiasi tipo non da lui. Spreca occasioni clamorose sotto porta. Con Cristiano a Torino non si può permettere di stonare così.

All. Sarri 6 – La squadra non risponde del tutto alle sue richieste. Primo tempo al disotto delle aspettative. Negli spogliatoi avrà spronato i suoi che, complice la stanchezza del Brescia sono cresciuti. Prende anche un’ammonizione per protesta.

Arbitro Pasqua 5,5 – Non sempre presente nelle azioni e nel match. Qualche cartellino dato con poca logica.

TABELLINO

BRESCIA-JUVENTUS:1-2

BRESCIA(4-3-1-2): Joronen; Sabelli , Cistana , Chancellor ,Mateju (70’ Martella); Bisoli, Tonali, Dessena ; Romulo ; Donnarumma(64’ Matri), Balotelli. A disp.: Alfonso, Aye, Gastaldello, Morosini, Matri, Spalek, Zmrhal. All. Corini.

JUVENTUS(4-3-1-2): Szczesny; Danilo sv (19’ Cuadrado ), Bonucci, de Ligt, Alex Sandra; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey ( 69’ Bernardeschi); Dybala(80’ Matuidi), Higuain. A disp: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Cuadrado, Can, Bentancur. All. Sarri.

Marcatori: 4’ Donnarumma (B), 40' aut Chancellor (B), 63’ Pjanic (J)

Arbitro: Pasqua sez. di Tivoli

Ammoniti: 9 Khedira (J), 41' Bonucci (J), 56’ de Ligt (J), 79’ Cistana (B)

Espulsi: