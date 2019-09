JUVENTUS MOGGI SARRI / L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha ripreso la parola ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo' puntando il dito dritto contro Maurizio Sarri: "Sarri ha l'abitudine di cercare scusanti: lo fa ovunque ed è un male per il calcio. Conte ha fatto bene a rispondergli in quel modo. Del resto il caldo non valeva solo per la Juve, ma anche per la Fiorentina che ha invece giocato benissimo.

Io ho sempre pensato che per cambiare gioco sia necessario cambiare giocatori e questa cosa non è stata fatta. La Juve ha tanti campioni in grado di risolvere in qualsiasi momento la partita: ma non si avrà il cambiamento del gioco che si attendono tutti. La Juventus ha sostituito Allegri perchè era la fine di un ciclo e perchè si voleva modificare il gioco che tutti contestavano".

Sullo scudetto: "Credo che il Napoli, ma soprattutto l’Inter, siano più vicine alla Juventus. Gli azzurri si sono rinforzati e hanno un grande allenatore".