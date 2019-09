JUVENTUS SARRI DYBALA / Ha parlato di Higuain ed Emre Can, di Mandzukic e Ramsey ma per Paulo Dybala nella conferenza stampa di Sarri non c'è stato grande spazio: un''assenza' che potrebbe essere interpretata come un segnale (l'ennesimo) di una mancata centralità della Joya nel nuovo progetto bianconero. Per l'argentino le prime due uscite stagionali hanno significato due panchine e qualche minuto di gioco contro il Napoli, nulla a che vedere con l'importanza che l'ex Palermo vorrebbe avere e che ingaggio e numero di maglia imporrebbe.

In estate il suo addio è stato molto vicino poi è mancata la fumata bianca, a gennaio la situazione potrebbe replicarsi e questa volta magari con un esito diverso: per Dybala gli interessamenti non mancano e se i prossimi mesi saranno caratterizzati da più panchina che campo (domani un'altra indicazione), l'addio sarebbe ipotesi più che concreta.

A monitorare quando accade c'è sempre il Tottenham che deve fare i conti con il 'caso' Eriksen, in scadenza di contratto a giugno e corteggiato anche dalla Juve: magari il danese potrebbe essere la chiave per arrivare alla 'Joya' all'interno di uno scambio che potrebbe risolvere due casi spinosi per Spurs e bianconeri in un solo colpo, facendocontenti i rispettivi allenatori.