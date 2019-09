CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA AREOLA/ Il futuro di Gianluigi Donnarumma è strettamente legato alla sua precaria situazione contrattuale. Il portiere rossonero è infatti in scadenza di contratto nel 2021 e, se non dovesse rinnovare in tempo breve, i rossoneri potrebbero essere costretti a lasciar andare il giocatore ad una valutazione molto minore. Per rimpiazzarlo, nella scorsa estate di calciomercato si è parlato molto del nome di Alphonse Areola, attualmente in prestito al Real Madrid, ma che potrebbe raggiungere Milano di ritorno dai Blancos.

Da non sottovalutare inoltre, la soluzione 'fai da te' per il Milan che potrebbe puntare su Alessandroaffidando, per una stagione, la titolarità a Pepe, estremo difensore comunque di caratura internazionale.

Calciomercato Milan, altri due nomi dalla Serie A per il dopo Donnarumma

Il club rossonero potrebbe inoltre virare su due profili già visti e rivisti in Serie A, Alessio Cragno e Salvatore Sirigu. Il primo, al momento alle prese con un infortunio alla spalla, rischia di saltare gran parte della stagione e la sua valutazione potrebbe scendere diventando un'occasione per diversi club, fra cui proprio il Milan di Maldini e Boban. Per Sirigu invece, a giocare a favore dei rossoneri ci sarebbe l'età dell'estremo difensore granata, un classe 1987. Una chiamata da parte del Milan potrebbe infatti raffigurare forse l'ultimo treno per essere titolare in una big prima di andare ancor più in là con gli anni.