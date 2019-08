CALCIOMERCATO SERIE A ZEBALLOS / In Uruguay è sbocciato un nuovo grande bomber, Joaquin Zeballos. Nato a Castillos, il classe '96 della Juventud (Primera division) è un attaccante rapido e scaltro, capace di segnare in tutti i modi possibili. Parliamo di un vero e proprio goleador di razza.

Ben 13 le reti messe a segno nelle ultime 15 partite (1260' giocati), un bottino decisamente importante non passato inosservato ai grandi club d'Argentina e d'Europa (dalla Turchia alla Spagna fino al Portogallo), compresi due della nostrastando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it

ZEBALLOS BATTE FERNANDEZ - I numeri di Zeballos sono da giocatore vero, da uno pronto per compiere il grande salto. Ad oggi, tanto per certificare il suo valore, il 22enne ha segnato già più gol del connazionale e più celebrato Gabriel Fernandez - 41 rispetto a 35 in meno, peraltro, minuti disputati - appena passato dal Penarol agli spagnoli del Celta Vigo. Magari proprio in Europa, meglio ancora in Italia, potrà essere il futuro (immediato) di questo nuovo, e in grande ascesa bomber uruguaiano.