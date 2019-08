Inter, la lista dei piani B dopo l'addio a Dzeko

INTER DZEKO / Con un annuncio a sorpresa la Roma blinda Edin Dzeko e fa saltare il piano dell'Inter che voleva regalare al tecnico Antonio Conte l'attaccante giallorosso. Il rinnovo del bosniaco fa tramontare però l'ipotesi per i dirigenti nerazzurri che dunque da qui al 2 settembre si concentreranno su altri profili per completare il pacchetto offensivo.

Secondo 'Sky', il nome giusto dovrebbe uscire da una rosa di sei nomi che gli uomini mercato interisti stanno valutando.

Si parte da Antedell', molto diverso per caratteristiche rispetto ad Edin Dzeko ma gradito ai dirigenti ed allo staff tecnico. Attenzione allo svincolato Fernando Llorente che fa gola a diversi club di A e di Premier League , ma che lo stesso Conte stima dopo l'avventura alla Juventus. Complicate le piste Timo, che vorrebbe andare al Bayern Monaco a parametro zero tra un anno, e Alexis, in uscita dal Manchester United ma con un ingaggio monstre. Le altre due ipotesi, invece, riguardano possibili scambi di cui da giorni si parla e che coinvolgono Mauro Icardi:dal Napoli odalla Juventus.