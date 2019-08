Liverpool, UFFICIALE: infortunio Alisson, arriva uno svincolato

CALCIOMERCATO LIVERPOOL LONERGAN ALISSON / Il vittorioso esordio in Premier League contro il Norwich City ha lasciato in eredità al Liverpool l'infortunio occorso ad Alisson.

L'ex portiere della Roma resterà fermo "diverse settimane" a causa di un problema al polpaccio e i Reds sono corsi immediatamente ai ripari: oggi pomeriggio, infatti, il club inglese ha ufficializzato l'ingaggio dello svincolato, classe '83, che probabilmente sarà presente in panchina già per il match di Supercoppa Europea in programma mercoledì contro il. Il portiere si era allenato col Liverpool durante le scorse settimane e sarà il secondo alle spalle dello spagnolo, titolare in assenza di Alisson.

