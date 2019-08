Napoli, ESCLUSIVO: Raiola in partenza, ecco le foto di CM.IT

NAPOLI ESCLUSIVO RAIOLA LOZANO/ Come anticipato da Calciomercato.it, Mino Raiola nella serata di ieri è arrivato a Napoli per incontrare la dirigenza azzurra con un nome sul piatto: Hirving Lozano.

Il meeting è avvenuto oggi e, dopo diverse ore, si è concluso poco meno di un'ora fa . Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Raiola si è poi recato in aeroporto per ripartire da Napoli dopo la riunione con De Laurentiis e soci, come trapela dalle foto in esclusiva di Calciomercato.it.