Inter, ecco Lukaku! Arriva l'annuncio dell'agente

p>CALCIOMERCATO INTER LUKAKU PASTORELLO / Non è un'ufficialità, ma poco ci manca:sta viaggiando verso Milano per svolgere le sue visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con i nerazzurri, e l a conferma alle indiscrezioni di Calciomercato.it arriva da. L'agente del belga ha pubblicato una foto (visibile in basso) che annuncia il viaggio dei due verso il capoluogo lombardo. Domani, quindi, sarà il giorno di firme e annunci.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!