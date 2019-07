Juventus, accordo trovato per de Ligt: le cifre

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Ormai ci siamo davvero. Il passaggio ufficiale di de Ligt alla Juventus è solamente questione di ore.

Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' i bianconeri e l'hanno trovato l'accordo per una cifra intorno ai 75 milioni di euro bonus compresi. Mancavano gli ultimi cavalli sulle garanzie di pagamento ma sono stati trovati nelle ultime ore e c'è l'ok per far arrivare lo stessogià domani sera con visite previste per mercoledì mattina. Per tutte le notizie di mercato