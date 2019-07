CALCIOMERCATO ROMA GERSON / Grazie all'accelerata decisiva nella trattativa Gerson e all'accordo sulla base di 11,8 milioni di euro, Flamengo e Roma hanno avuto l'occasione di parlare anche di altri argomenti.

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it , durante i colloqui per la cessione del centrocampista brasiliano, i due club hanno trattato anche l'argomento, seppur ancora in maniera generica. Numero 10 del Flamengo Under 20, il 17enne ha una clausola rescissoria da 70 milioni di euro sul contratto in scadenza a dicembre 2020 e ha già attirato su di sé le attenzioni di. Nei mesi scorsi, la dirigenza carioca, che non è disposta a scendere sotto i 30 milioni, ha offerto all'entourage del ragazzo un rinnovo fino al 2024 che, tuttavia, non è ancora stato fatto.