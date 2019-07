CALCIOMERCATO BARCELLONA ATLETICO MADRID GRIEZMANN / Dopo il botta e risposta di comunicati apparsi e lanciati da Barcellona e Atletico Madrid nella serata di ieri, è direttamente il presidente dei 'Colchoneros' Cerezo a provare a fare chiarezza sul caso Griezmann ai microfoni di 'RAC1'.

Ecco le sue parole: ''Se abbiamo deciso di diramare quel comunicato, vuol dire che ha le prove. Stiamo studiando il da farsi e, in caso riusciremo a dimostrare ciò che asseriamo, chiederemo la quantità di soldi che riteniamo necessaria. Griezmann? Mi sento ingannato dal suo atteggiamento, perchè voleva andarsene ma non ce l’ha detto fino all’ultimo minuto. Nonostante questo, devo dire che il Barcellona ha fatto un ottimo acquisto. Non volevamo che andasse via, ma ha deciso così e solo il futuro gli dirà se ha fatto bene".