CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN ROMA CHIESA VERETOUT FIORENTINA / Jordan Veretout è sempre più vicino all'addio alla Fiorentina con il Milan che al momento è dato avanti rispetto alla Roma nella corsa al calciatore. Un ulteriore indizio sul suo probabile addio ai 'viola' lo ha fornito la stessa società toscana che sul proprio sito ha diramato l'elenco dei convocati di Montella per l'ICC. Spicca proprio l'assenza di Veretout inevitabilmente legato a vicende di calciomercato che presto o tardi dovrebbero portarlo lontano da Firenze. Lidea di Maldini sembrerebbe essere quella di alzare l'offertafino anche a superare i 15 milioni di euro cash con il possibile inserimento di Biglia, gradito a Montella.

Dal canto suo c'è invece la Roma che rimane alla finestra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Le convocazioni per l'ICC hanno inoltre fornito un altro indizio di mercato, legato a Federico Chiesa. L'esterno classe 1997 è stato inserito tra i convocati nonostante la sua volontà di accasarsi alla Juventus, club che lo tiene sotto stretta osservazione. L'inserimento in lista da parte della Fiorentina potrebbe però anche essere un atto di forza della stessa società viola intenzionata fermamente a trattenere Chiesa per un altro anno.