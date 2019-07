CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED SOLSKJAER / Il futuro di Paul Pogba non ha ancora avuto la svolta decisiva. Il calciatore, seguito da Juventus e Real Madrid, sarebbe pronto a lasciare il Manchester United durante l'estate. Nonostante la volontà del calciatore, il tecnico dei Red Devils Solskjaer non avrebbe perso le speranze e vorrebbe provare a convincerlo a rimanere.

L'allenatore ha parlato in conferenza proprio del Polpo, facendo un punto sulla sua situazione: "Paul non si è mai messo fuori dalla squadra. Ha sempre dato il meglio - riporta il profilo 'Twitter' dello United - e ha sempre voluto giocare. Gli agenti parlano: posso dire che non sono arrivate offerte per il calciatore. La sua situazione non mi ha mai preoccupato. Pogba è un professionista: lavora sodo in campo. Non commento le parole degli agenti (il riferimento è presumibilmente alle parole pronunciate recentemente da Raiola ndr): ha ancora alcuni anni di contratto con noi".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!