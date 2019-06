JUVENTUS POGBA / La Juventus preme sull'acceleratore sul mercato. Fabio Paratici, dopo aver definito l'ingaggio di Rabiot con il blitz di venerdì sera a Parigi, tratta con l'Ajax per avere il via libera anche per de Ligt. Ma la squadra campione d'Italia non si fermerebbe qui. Nei desideri della 'Vecchia Signora' c'è anche il ritorno a Torino di Paul Pogba.

La sfida stavolta è con il Real Madrid, con Zidane che preme per l'arrivo in Spagna del suo connazionale. Stando al quotidiano 'AS', però, la Juve sarebbe per il momento in una posizione di vantaggio rispetto agli spagnoli. Pogba si avvicinerebbe ai bianconeri, allontanandosi invece dall'approdo a Madrid. Il centrocampista classe '93 sarebbe sempre più convinto di lasciare il Manchester United e avrebbe aperto le porte al ritorno a Torino nonostante il gradimento per il Real e Zidane. Inoltre Pogba avrebbe già dato il suo sì a Sarri e la sintonia tra la dirigenza della Continassa e Mino Raiola, già al lavoro su diversi fronti tra cui ovviamente de Ligt, sarebbe un ulteriore indizio sul possibile trasferimento del campione del mondo alla Juventus.