CALCIOMERCATO JUVENTUS DUVAN ZAPATA / Annata da incorniciare per Duvan Zapata che ha realizzato 28 reti in stagione tra coppe e Serie A con la maglia dell'Atalanta. Numeri impressionanti considerata la falsa partenza che lo hanno fatto diventare inevitabilmente un uomo mercato.

Spesso accostato al Napoli, il colombiano sarebbe finito nel mirino di un'altra big. Stando a quanto riportato dal 'Corriere di Bergamo', lasi sarebbe interessata proprio a Duvan Zapata. Un sondaggio, quello effettuato dai bianconeri, che avrebbero chiesto informazioni sul bomber nerazzurro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Per ora però non c'è l'idea di affondare il colpo in quanto il primo nome resterebbe Mauro Icardi.