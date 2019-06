ROMA PALLOTTA / Inizia la nuova era di Paulo Fonseca alla Roma. Dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo del tecnico ex Shakhtar Donetsk in casa giallorossa entra nel vivo il calciomercato ed anche di questo si parla inevitabilmente nella lunga intervista concessa dal presidente James Pallotta al sito ufficiale del club: "Abbiamo parlato dei calciatori ma questo resta tra noi e lui (Fonseca, ndr). Conosce i reparti in cui dobbiamo migliorare e chiaramente ci sono dei calciatori che gradisce di più e che forse vorrebbe vedere a Roma.

Il nostro compito è provare a portargli i giocatori e la squadra che possano aiutarlo a ottenere risultati per il suo stile di gioco. Molti di noi stanno lavorando giorno e notte per aggiustare le cose sbagliate e stiamo sempre cercando di migliorare aree che riteniamo già buone. Ad esempio, mercoledì sera siamo rimasti svegli fino a mezzanotte in un ristorante parlando con entusiasmo di quello che dovevamo fare".

Pallotta, dunque, si sofferma sul capitolo cessioni: "Inevitabilmente alcuni se ne andranno e ne arriveranno dei nuovi. Se qualcuno non è dedito alla causa al cento per cento o se c’è qualcun altro che non vuole far parte di ciò che stiamo cercando di costruire, allora andrà via. Dopo la scorsa stagione, non possiamo permetterci di avere qualcuno che non si senta impegnato per la nostra causa".