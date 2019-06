MILAN BOBAN CROAZIA MODRIC KOVACIC / Il Milan è pronto a cambiare volto al suo centrocampo. I rossoneri hanno ultimato la rosa dirigenziale, che vedrà Gazidis, Maldini, Boban e Massara in prima linea. Per gli ultimi due manca solo l'ufficialità ma salvo clamorosi colpi di scena, affiancheranno l'ex capitano rossonero per il calciomercato. Proprio Boban, pronto a lasciare la FIFA, è pronto ad incidere in maniera importante: la sua competenza e anche la sua storia potrebbero dare una mano a raggiungere determinati obiettivo.

I rapporti tra Milan esono stati sempre eccellenti e dai Blancos, che stanno rivoluzionando la squadra, due calciatori potrebbero essere in esubero: stiamo parlando di. I due croati potrebbero rappresentare il giusto mix per un Milan che punta sui giovani e che cerca esperienza, soprattutto a centrocampo. Boban un vero mito in Croazia potrebbe giocare un ruolo importante (Nella serata di ieri si è fatto il nome anche di un altro croato, quello di Lovren, in uscita dal Liverpool). Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI . Due idee di calciomercato davvero suggestive, che certamente darebbero la svolta al nuovo Milan e che farebbero sognare i tifosi.