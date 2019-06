Inter, Conte sfida la Juventus: "Vogliamo cambiare questo stato di cose"

INTER CONTE JUVENTUS / È chiaro l'obiettivo della nuova Inter di Antonio Conte. L'arrivo dell'ex Ct della Nazionale proiettano i nerazzurri in una nuova dimensione, dove bisogna tornare a lottare per i vertici ed interrompere il dominio della Juventus. Lo racconta lo stesso allenatore in un nuovo estratto della lunga intervista concessa a 'GQ': "Lotteremo subito per lo scudetto? L'insieme dei risultati che ho ottenuto e soprattutto la rapidità con la quale sono venuti mi hanno cucito addosso una certa immagine. Io creo aspettative. Quando intraprendo una nuova avventura la società si attende molto da me. I giocatori sono fiduciosi di migliorare, i tifosi si aspettano grandi soddisfazioni. Questo significa che devo valutare con estrema attenzione le mie scelte. Ne sono consapevole, e quindi ho già risposto alla sua domanda.

Posso accettare all’inizio di avere poche possibilità di vincere, al limite anche l'uno per cento, ma almeno quello deve esserci".

Quindi Conte si sofferma sulla presenza di Marotta in società e i motivi che l'hanno portato a scegliere i nerazzurri: "Ha aiutato (Marotta, ndr), è stata una conferma dell’impressione che avevo da lontano. Marotta è un dirigente che ha vinto tanto, se tu lo cerchi un minuto dopo che la Juve l'ha liberato vuol dire che hai intenzioni serissime. Parliamoci chiaro: a parte rare eccezioni, sono otto stagioni che in serie A non si lotta per il primo posto. L’Inter vuole cambiare questo stato di cose, il modo in cui si sta muovendo dimostra la volontà di competere. Non mi ha convinto solo Marotta. Quando ho parlato col presidente Zhang mi ha colpito la sua determinazione. Lo stesso Ausilio ha idee molto chiare. L'Inter è un club ambizioso, in cui tutti remano nella stessa direzione".

