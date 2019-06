CALCIOMERCATO SERIE A INTER JUVENTUS CHIESA BARELLA BELOTTI / Dopo la splendida vittoria ottenuta in trasferta contro la Grecia, torna in campo l'Italia di Roberto Mancini che questa sera sarà di scena a Torino in una gara valida per la quarta giornata del girone J di qualificazioni ad Euro 2020 contro la Bosnia di Pjanic. Il ct azzurro dovrà sicuramente fare a meno di Biraghi, costretto a lasciare il ritiro azzurro per infortunio. Dal 1' minuto dovrebbe rivedersi ancora una volta Sirigu in porta, vista l'assenza di Donnarumma, con a difenderlo una retroguardia composta da Mancini, Bonucci, Chiellini ed Emerson. In mediana confermato il trio Barella, Jorginho e Verratti, mentre in avanti con Belotti e Insigne potrebbe spuntarla Bernardeschi. Una Nazionale giovane, fresca e ricchissima di talento soprattutto in ottica calciomercato. Archiviata la sfida contro la Bosnia potrebbe infatti scattare l'ora di cambiare aria per molti dei campioni azzurri. Da Barella a Chiesa passando per Cragno, Belotti, Emerson e Mancini: tutti i nomi made in Italy per le big di Serie A. Per le ultime notizie sul calciomercato delle squadre italiane CLICCA QUI!

Probabili formazioni Italia-Bosnia:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson; Jorginho, Barella, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct Mancini

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Civic; Gojak, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Duljevic. Ct Prosinecki.

Inter e Juventus, tutto su Barella e Chiesa ma occhio al Milan

I pezzi pregiati dell'Italia di Mancini in ottica mercato rispondono senz'altro ai nomi di Nicolò Barella e Federico Chiesa, entrambi peraltro sollecitati sul proprio futuro proprio qualche giorno fa. Su di loro gli occhi puntati di diverse big con un focus speciale da parte di Inter e Juventus. Fino a ieri per il centrocampista classe 1997 del Cagliari sembrava in netto vantaggio la compagine di Antonio Conte, ma le carte in tavola potrebbero essere cambiate nelle ultime ore. È infatti di stamattina la notizia che sulla strada del club nerazzurro ci sarebbe anche il Milan, oltre al PSG. Si complica dunque la corsa a quello che sarebbe il primo top player da regalare all'ex allenatore del Chelsea (dopo il già acquistato Godin). La gara di questa sera contro la Bosnia dal primo minuto potrebbe inoltre accrescere ancora di più il valore del mediano sardo. Anche se Comisso ha avvisato che farà di tutto per trattenere Chiesa, appare invece complicatissimo vederlo ancora con la maglia della Fiorentina. La Juventus sta lavorando ai fianchi della 'Viola', mentre l'Inter corteggia il padre-manager, Enrico.

Juventus, Milan e Roma: da Mancini a Emerson, occhi sui giovani

I bianconeri dalla loro avrebbero però una serie di interessanti contropartite tecniche da poter mettere sul piatto, con Orsolini in primis.

In casa Roma a Londra, come svelato da Calciomercato.it, si decide anche il futuro Pellegrini che è comunque volenteroso di restare in giallorosso nonostante il timido interesse dell'Inter. I capitolini vantano inoltre in questa giovane Italia la presenza di Nicolò Zaniolo, lanciato proprio da Mancini e che ora sarà il punto di ripartenza del club che non dovrebbe lasciarlo andare. L'ex romanista Emerson potrebbe invece tornare di moda per l'Italia con la Juve a caccia di un terzino sinistro di spinta da regalare al prossimo allenatore, magari Sarri che lo ha già avuto al Chelsea. Per la difesa del Milan, dove la certezza resta Alessio Romagnoli, non va sottovalutata la figura di Gianluca Mancini, eventualmete insieme a Giampaolo. Il classe 1996, ha sempre ben figurato nello scacchiere tattico di Gasperini e la sua duttilità, che potremmo vedere all'opera questa sera, potrebbe risultare determinante.

Serie A, da Belotti a Insigne passando per Cragno: cambiano attacco e difesa?

Mentre Bernardeschi sembra sicuro della permanenza alla Juventus, così come Kean, non si può dire lo stesso con di Insigne e Belotti rispettivamente a Napoli e Torino. Il capitano azzurro ha avuto momenti di grossa tensione sul finale di stagione anche con la piazza e qualche settimana fa si era pensato con forza ad un suo possibile addio. Le ultime dichirazioni distensive sembrano aver riportato il sereno, ma non è tutto escluso a priori. Sembra invece giunto il momento di cambiare aria per Andrea Belotti, reduce da una seconda metà di stagione da incorniciare che gli ha fatto riconquistare anche la Nazionale, oltre ad averlo spedito nuovamente nel mirino dei grandi club di Serie A.

Chiudono il quadro i portieri dell'Italia quasi tutti in bilico. L'assente Donnarumma potrebbe essere sacrificato al PSG sull'altare del fair play finanziario, mentre la stagione di Cragno non è passata inosservata con la Roma pronta a vestirlo di giallorosso per sostituire Olsen, nonostante la concorrenza. L'alternativa potrebbe essere proprio Sirigu, attuale titolare dell'Italia con Mirante che invece potrebbe rientrare nei piani del Parma. Chiude il quadro Gollini, in totale ascesa dopo la splendida annata a Bergamo, che dovrebbe restare per fare la Champions.

Italia-Bosnia, dove vederla in TV e streaming

Appuntamento quindi a stasera ore 20.45 con Italia-Bosnia, gara che sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su 'Rai 1' e sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone sulla piattaforma 'Rai Play'.

