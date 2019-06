JUVENTUS ROMA ZANIOLO HIGUAIN / La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma è da tempo sul taccuino del Ds Paratici, che continua i contatti con l'entourage del calciatore. Il club giallorosso non vuole però privarsi del suo gioiello e la priorità di entrambe le parti continua ad essere la firma sul rinnovo di contratto.

Il club campione d'Italia è vigile e sta studiando nuove soluzioni per abbassare il prezzo dell'ex Inter, valutato intorno ai 50 milioni di euro. La Juve - secondo Tuttosport' - potrebbe mettere sul piatto diverse contropartite per abbassare il prezzo di Zaniolo: Perin, Cuadrado e anche Mandzukic, con il croato che potrebbe rimpiazzare in attacco il partente Dzeko, destinato all'Inter. Ma si farebbe avanti anche ipotesi Gonzalo Higuain, il cui riscatto da parte del Chelsea appare molto difficile. E anche con il possibile arrivo di Sarri, il 'Pipita' potrebbe ugualmente lasciare Torino.

