Napoli, il Valencia è disposto a cedere Rodrigo: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI RODRIGO VALENCIA / Il Napoli torna alla carica per Rodrigo Moreno. L’attaccante del Valencia è un obiettivo di Carlo Ancelotti sin dalla scorsa estate, e nonostante non sia reduce da una stagione brillante come quella 17/18 il suo profilo continua ad essere in cima alla lista della spesa per il settore offensivo.

Un anno fa il club ‘Che’ non volle imbastire alcuna trattativa, trincerandosi dietro la clausola rescissoria da 120 milioni di euro inserita nel contratto della punta, il cui stipendio attuale è di 3 milioni netti a stagione fino al 2022.

La posizione degli spagnoli, però, è cambiata.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Valencia ha deciso di vendere il calciatore in questa sessione di mercato: sarà probabilmente l’ultima, considerando i suoi 28 anni, per incassare una cifra importante con la sua cessione, necessaria anche per far quadrare il bilancio di fronte al Fair Play Finanziario della UEFA.

Al momento, i valenciani pretendono circa 50 milioni di euro per il suo cartellino ed hanno confermato l’interesse concreto del Napoli. Quello partenopeo non è però l’unico club sulle sue tracce: anche Barcellona e Atletico, infatti, lo seguono da tempo, ma ad oggi non si sono fatti avanti con una proposta d’acquisto.

Il rapporto tra il giocatore e la società iberica è ottimo: Rodrigo è legatissimo alla piazza e non spingerà per un suo addio, accettando un eventuale trasferimento solo se le condizioni risulteranno estremamente vantaggiose per tutte le parti in causa. Napoli è piazza gradita e il pressing di Ancelotti può dare i suoi frutti, ma se il Barça dovesse farsi avanti, ovviamente, l’affare si complicherebbe. Giocare d’anticipo potrebbe fare la differenza.

