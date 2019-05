Napoli, addio Ancelotti? Già contattato Gasperini

Primi contatti con l'attuale allenatore dell'Atalanta

CALCIOMERCATO NAPOLI GASPERINI / Un futuro lontano da Napoli per Carlo Ancelotti? L'ipotesi, al momento, è altamente improbabile, ma le vie del mercato sono infinite. In caso di un atteso ed improvviso divorzio con l'ex milanista (

Ronaldo avrebbe inoltre suggerito il nome di Josè Mourinho, concui condivide l’agente, Jorge Mendes, per indurre la dirigenza a fare quantomeno un tentativo, forte del peso specifico che ricopre nelle logiche tecniche e di blasone del club. “Impossibile, è interista dichiarato”, si dirà, ma nel calcio...">che sarebbe stato consigliato da Cristiano Ronaldo ad Andrea Agnelli per sostituire Allegri), il club partenopeo si è iniziato a cautelare con qualche contatto preliminare: secondo l'edizione odierna di 'Libero', il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe già sentito l'atalantinoper comprendere la sua eventuale disponibilità a prendere le redini del Napoli in futuro. Telefonate, sondaggi, nulla di più: ma l'estate, senza dubbio, sarà lunghissima.