ROMA DE ROSSI TIFOSI / Novità sul colloquio tra De Rossi e i tifosi, giunti oggi a Trigoria per contestare la scelta della società di non prolungargli il contratto in scadenza a giugno.

A quanto pare il capitano giallorosso, accompagnato dal tecnicoe dal ds, ha fatto capire che anche nel caso dovessero ripensarci e proporgli un rinnovo, ormai non firmerebbe. Inoltre sarebbe stato detto ai tifosi - andati via dopo il colloquio - che non se la debbono prendere con chi è a Trigoria, facendo intendere che la decisione sia stata presa dal presidentee dal suo fidato consulente