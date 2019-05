CORSA CHAMPIONS COMBINAZIONI / Volata ad alta tensione tensione per un posto in Champions League. Cinque delle sei squadre in corsa hanno vinto le rispettive gare nell'ultimo turno, con l'Inter chiamata a non fallire contro il Chievo per non rischiare brutte sorprese negli ultimi 180' di gioco. La squadra di Spalletti e l'Atalanta dipendono dal proprio destino: ai meneghini bastano 6 punti in tre gare, quattro invece agli orobici. Il Milan invece deve vincere le due partite restanti e sperare nei passi falsi di chi la precede.

I rossoneri hanno a favore gli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti con l'Atalanta, mentre sarebbero tagliati fuori se ci fosse anche l'Inter con lo stesso punteggio.

La Roma, vittoriosa stasera contro la Juventus,è perdente negli scontri diretti con tutte le altre tre antagoniste ma strapperebbe il pass Champions arrivando a pari merito con Inter e Atalanta. Ridottissime invece le speranze di Torino e Lazio, che si incroceranno peraltro nell'ultima giornata. I granata arrivando a 66 punti si garantirebbero almeno l'Europa League, mentre la Lazio fermandosi a quota 64 rischiederebbe comunque di restare fuori da entrambe le competizioni senza considerare ovviamente la Coppa Italia (in cui sfiderà l'Atalanta in finale).



LA CLASSIFICA

Atalanta 65, Inter 63*, Milan 62, Roma 62, Torino 60, Lazio 58

*Una partita in meno

IL CALENDARIO

Atalanta: JUVENTUS, Sassuolo

Inter: Chievo, NAPOLI, Empoli

Milan: Frosinone, SPAL

Roma: SASSUOLO, Parma

Torino: EMPOLI, Lazio

Lazio: Bologna, TORINO

(in maiuscolo le gare in trasferta)

