Calciomercato Juventus, scoppia il 'caso Pogba'. E in Francia parlano di accordo vicino

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Con la stagione che volge al termine e il Manchester United sempre più lontano dall'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League, il nome di Paul Pogba accende sempre di più il calciomercato e ogni minimo gesto o dichiarazione del francese vengono analizzati nei minimi dettagli per cercare di capire cosa accadrà da qui alle prossime settimane.

Ecco perché nelle ultime ore è scoppiato un nuovo 'caso' attorno al centrocampista francese, che dopo la pesante sconfitta dei 'Red Devils' per 4-0 sul campo dell'Everton non si è unito ai compagni per andare a salutare i propri fan presenti allo stadio, scatenando le polemiche di molti tifosi che lo hanno accusato anche sui social.

Un nuovo caso spinoso che si aggiunge alle voci provenienti dalla Francia che stanno alimentando ulteriormente il malcontento dei tifosi inglesi. Stando a quanto riferisce 'Telefoot', infatti, le trattative tra lo stesso Pogba ed il RealMadrid dopo il ritorno di Zinedine Zidane sarebbero addirittura in una fase avanzata e si sta cercando di chiudere l'accordo sull'alto ingaggio percepito dal calciatore, indicato proprio dall'allenatore francese come obiettivo prioritarioper rinforzare il centrocampo. L'ostacolo principale è rappresentato però al momento dalla resistenza dello stesso Manchester United che non vuole cedere il suo giocatore migliore, mentre la Juventus resta sempre in allerta anche se al momento sembra partire da una posizione più arretrata nella corsa a Pogba.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui