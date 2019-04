PAGELLE TABELLINO ATALANTA EMPOLI / L'Atalanta sbatte contro il muro dell'Empoli e non va oltre lo 0-0 nel 'Monday Night' della 32esima giornata di Serie A. L'assoluto protagonista di serata è Dragowski, decisivo in diverse occasioni nel blindare il risultato. Piuttosto deludente Zapata. Ecco i voti del match.

ATALANTA

Gollini 6 - Subito attento e reattivo su una conclusione pericolosa di Farias. Successivamente non è quasi mai impegnato.

Mancini 6,5 - È sempre preciso in marcatura e spesso in anticipo nei confronti del diretto avversario. Sicurezza.

Palomino 6 - In avvio soffre le accelerazioni di Farias, poi cresce col passare dei minuti e guida la difesa senza sbavature.

Masiello 6,5 - Sempre ben piazzato e diligente a protezione della propria porta. Non si ricordano suoi errori.

Hateboer 5,5 - Sciupa due grandissime occasioni da ottima posizione, la prima - di testa a due passi dalla porta difesa da Dragowski - piuttosto clamorosa. Serata da dimenticare.

de Roon 6,5 - Interdizione e recupero palla senza rinunciare alla fase offensiva: il centrocampista olandese è l'uomo ovunque della squadra nerazzurra.

Freuler 6 - Gestisce la palla con la solita lucidità in mezzo al campo. Nel primo tempo ha anche una doppia occasione ben respinta da Dragowski prima e Veseli poi.

Gosens 5,5 - Sostituito dopo un'ora di gioco piuttosto anonima sulla fascia sinistra. Impalpabile. Dal 60' Castagne 5,5 - Non riesce ad incidere nei 30 minuti in cui è chiamato in causa.

Gomez 6,5 - È particolarmente ispirato sulla trequarti e sempre pericoloso palla al piede. Senza dubbio il migliore del reparto avanzato. Dall'88' Piccoli s.v.

Ilicic 6 - Come al solito incisivo con il suo sinistro nella prima frazione di gara. Cala vistosamente, però, nella ripresa nonostante un paio di tentativi da fuori.

Zapata 5,5 - Piuttosto sottotono e mai pericoloso dalle parti di Dragowski. Commette una serie di errori non da lui. Irriconoscibile. Dall'81' Barrow s.v.

All. Gasperini 6 - Un super Dragowski e qualche imprecisione di troppo in zona gol negano la vittoria ad un'ottima Atalanta. Pareggio che sta piuttosto stretto ai nerazzurri.

EMPOLI

Dragowski 7 - Abbassa la saracinesca con una serie di interventi provvidenziali a salvare il risultato. Prodigioso quello compiuto nella ripresa su un colpo di testa di Hateboer.

Veseli 6,5 - Non è da meno rispetto a Dragowski in quanto a salvataggi nella propria area di rigore.

Decisivo.

Nikolaou 6,5 - Impeccabile all'esordio in marcatura su uno dei clienti più scomodi dell'intero campionato come Zapata. Promosso a pieni voti. Dal 79' Rasmussen s.v.

Dell'Orco 6 - Si disimpegna con buona applicazione e diligenza senza correre particolari rischi nella propria area di rigore.

Di Lorenzo 5,5 - È piuttosto bloccato nella propria metà campo e spesso impreciso in ripartenza. Sottotono.

Traorè 5,5 - Gara di grande corsa e sacrificio per il centrocampista classe 2000, che è però spesso impreciso in mezzo al campo e poco lucido nelle scelte.

Bennacer 5 - Sbaglia diversi palloni importanti in uscita, costringendo la sua squadra a rinunciare a ripartire. Gara da dimenticare.

Krunic 6 - È l'unico a gestire la palla con buona tecnica e lucidità. Di gran lunga il migliore del suo centrocampo.

Antonelli 6 - Gara senza sbavature fino al momento della sostituzione per infortunio. Dal 14' Pasqual 6 - Sempre lucido e attento nella propria metà campo nonostante la rinuncia ad accompagnare la manovra dei suoi sull'out di sinistra.

Farias 6 - Resta il più pericoloso dei suoi nonostante i soli 40 minuti disputati prima della sostituzione per infortunio. Impegna Gollini in avvio con una buona azione individuale. Dal 41' Oberlin 5,5 - Fatica ad entrare in partita ed è controllato senza problemi dalla retroguardia nerazzurra.

Caputo 5,5 - Svaria su tutto il fronte d'attacco senza mai riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Gollini. Impalpabile.

All. Andreazzoli 6 - La sua squadra conquista un ottimo punto su uno dei campi più difficili del campionato. Pareggio che fa ben sperare in ottica salvezza.

Arbitro: Manganiello 6 - Ottima gestione in una gara sempre corretta e priva di episodi dubbi.

TABELLINO

ATALANTA-EMPOLI 0-0

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (60' Castagne); Gomez (88' Piccoli); Ilicic, Zapata (81' Barrow). All. Gasperini

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Nikolaou (79' Rasmussen), Dell'Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Antonelli (14' Pasqual); Farias (41' Oberlin), Caputo. All. Andreazzoli

Arbitro: Gianluca Manganiello (Sez. di Pinerolo)

Marcatori: -

Ammoniti: 19' Palomino (A), 29' Dell'Orco (E), 45'+2 Bennacer (E), 61' Veseli (E)

Espulsi: -

