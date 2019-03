CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI RINNOVO CONTRATTO - Dopo una lunga trattativa, la fumata bianca adesso è davvero vicina. Stiamo parlando di Daniele Rugani, 24enne difensore, e del prolungamento contrattuale con la Juventus. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, questa è la settimana decisiva per la firma sul nuovo contratto (quello attuale è in scadenza nel 2021). Diversamente da quanto circolato negli ultimi giorni, per questioni di regolamento l'accordo sarà valido per le prossime cinque stagioni, quindi fino al 2023.

Mentre, nel luglio prossimo, potrebbe essere ulteriormente allungato per un altro anno. Altra soluzione possibile è quella di una firma immediata ufficializzando, però, il rinnovo al termine della stagione in corso: in questo caso, la scadenza sarà direttamente fissata per il 30 giugno 2024. A prescindere dalla durata, Rugani percepirà un adeguamento dell'ingaggio, promesso dalla società bianconera dopo aver rifiutato tutte le proposte delnell'estate scorsa: il centrale percepirà circa 3 milioni di euro a stagione. Dunque, Rugani blindato dalla Juventus: novità importanti sono attese nei prossimi giorni o, comunque, prima dell'andata dei quarti di finale dicontro l', in programma il prossimo 10 aprile.