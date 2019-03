Roma, arrivano le scuse di Monchi dopo la discussione con i tifosi

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ROMA MONCHI TIFOSI / Dopo la notizia di questa mattina sulla sua discussione con alcuni tifosi romanisti nell'aeroporto di, il direttore sportivo giallorossoha pubblicato un messaggio sui suoi profili social chiarendo la sua posizione. Queste le sue parole: "Ho letto che le mie parole sono state riportate in modo inesatto. È vero che c'è stato un momento di nervosismo, a causa della grande delusione che proviamo tutti. Me ne scuso con tutti i tifosi e in particolare con quelli presenti all'aereoporto in quel momento. Forza!".