SERIE A JUVENTUS FROSINONE CONFERENZA STAMPA ALLEGRI / Per la Juventus è già campionato in attesa della supersfida di Champions con l'Atletico Madrid. Domani sera all'Allianz Stadium i bianconeri scenderanno in campo contro il Frosinone nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alle ore 14, diretta testuale qui su Calciomercato.it.

RONALDO - "Togliamoci il dente? Perché il dente? Giocherà, giocherà: pensiamo a battere il Frosinone e a portare a casa i tre punti. Sarebbe una vittoria in meno in vista dell'obiettivo Scudetto. Non dimentichiamoci che hanno vinto 3 volte fuori casa.

Serve una prestazione seria per migliorarci e preparare al meglio la gara di Champions League".

RECUPERI - "Barzagli è da tempo fuori, lo porterò in panchina. Chiellini difficilmente giocherà dall'inizio, se potrò gli farò fare un tempo. Mentre Bonucci andrà in campo. Per la difesa poi valutiamo Rugani che ha accusato un fastidio: se non recupera giocherà Caceres".

RAMSEY - "

FORMAZIONE - "A centrocampo, molto probabilmente sarà fuori Matuidi, mentre in attacco rientrerà Paulo Dybala: alla Juve ha numeri impressionati, è uno dei calciatori più bravi in circolazione. In porta giocherà Szczesny".

CHAMPIONS - "Pensiamo alla nostra partita contro l'Atletico e a passare un turno. Le gare di ieri? Il Real Madrid ha vinto da Real e il Tottenham ha fatto una bella gara".

SPINAZZOLA - "Potrebbe giocare Spinazzola: due tra lui, Cancelo e De Sciglio saranno in campo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui