CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA / "Sono molto felice al Chelsea, essere qui è una grande esperienza. Spero che la squadra riesca a raggiungere i risultati che merita. L'idea è che Sarri mi faccia tornare ai livelli di Napoli".

Parole e musica di Gonzalo, che da Londra si racconta a 'Sky Sport'. "Dopo sei anni in Italia, il mio ciclo era finito. I mesi alsono stati difficili, ma non credo che il mio livello si sia abbassato. La chiamata dall'Inghilterra era troppo importante per rifiutare".