PARIS SAINT-GERMAIN VERRATTI / Nuovo infortunio per Marco Verratti: il centrocampista del Paris Saint-Germain si è fermato durante l'allenamento e non si sa se potrà recuperare per la gara di campionato contro il Bordeaux e per l'importante match Champions ccontro il Manchester United.

Preoccupazione che è arrivata anche nella conferenza stampa di Tuchel con l'allenatore che ha provato spiegare il problema accusato dall'abruzzese: "Non è una ricaduta dell'ultimo infortunio. E' un altro tipo di infortunio ma non sappiamo ancora che cos'ha". Lo stesso Tuchel ha spiegato che occorrerà attendere i prossimi giorni per capire se Verratti potrà essere disponibile per la gara di Ligue 1 in programma venerdì sera ma soprattutto se potrà essere a disposizione per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester United.