Juventus-Parma, Caceres atto III: Allegri utilizza subito il suo jolly

JUVENTUS PARMA CACERES / Allegri butta subito nella mischia MartinCaceres. Il jolly uruguaiano si allena soltanto da giovedì con la Juventus, ma il tecnico bianconero - come annunciato anche ieri in conferenza stampa - lo farà subito esordire nell'anticipo di questa sera contro il Parma vista anche l'emergenza infortuni nel reparto arretrato.

Per il 31enne difensore si tratterà del terzo esordio con la maglia della 'Vecchia Signora' e nelle due precedenti occasioni è sempre andato a segno (novembre 2009 con la Lazio e febbraio 2012 contro il Milan, ndr). Caceres si augura di ripetere l'impresa e iniziare così al meglio la 'nuova' avventura in bianconero, per rispondere anche alle perplessità che ha suscitato il suo ritorno a Torino per colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Benatia. L'ex Lazio, acquistato in prestito per 600 mila euro fino a giugno, nella stagione in corso è sceso in campo in otto occasioni tra campionato ed Europa League con i biancocelesti e non gioca una gara ufficiale dal 13 dicembre scorso (Lazio-Eintracht Francoforte, ndr).