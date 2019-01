CALCIOMERCATO ATLETICO KALINIC / Dopo un avvio di stagione complesso, Nikola Kalinic sta ritrovando continuità e fiducia. E da dicembre, in realtà, anche i gol: quattro nelle ultime nove gare giocate. Il suo nome sembrava essere in cima alla lista degli addii di gennaio per l’Atletico Madrid, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato.

I colchoneros, per far spazio al nuovo acquisto Alvaro Morata, avevano bisogno di soldi e cessioni. Non era una questione soltanto di bilancio: il club di Cerezo, infatti, aveva già esaurito i 293 milioni che La Liga gli consentiva di spendere in base al suo tetto per il costo della rosa, fissato per ogni squadra a inizio stagione e che comprende tutte le spese, dal costo del cartellino a stipendi e bonus.

L’idea, quindi, era quella di privarsi di Gelson Martins (già accasato al Monaco) e dell’ex milanista, anche lui nel mirino del club del Principato.

Progetto che, a quanto pare, appartiene al passato: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, se non arrivassero offerte irrinunciabili nei prossimi giorni, il croato dovrebbe restare agli ordini di. Il tecnico ha trasmesso al calciatore la sua soddisfazione per i progressi fatti registrare nelle ultime settimane e il ragazzo, da parte sua, ha espresso il desiderio di evitare un nuovo trasferimento.

Come fare, quindi, per rispettare il ‘limite salarial’ imposto dalla Liga? La risposta ha un nome e cognome: Jonny Castro. Il terzino fu acquistato dall’Atletico per circa 7 milioni più bonus versati al Celta, e subito girato in prestito al Wolverhampton. Il galiziano però, difficilmente vestirà la maglia rojiblanca: il classe ‘94, che da ottobre si è conquistato anche un posto nella Nazionale di Luis Enrique, passerà ai Wolves a titolo definitivo per una cifra ancora non resa nota, ma che potrebbe raddoppiare l’investimento fatto in estate dai madrileni. E Kalinic, così, potrà continuare la sua avventura cholista...

Eleonora Trotta - Mirko Calemme

