CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato a 'DAZN' soffermandosi molto sul calciomercato e partendo dal rinnovo 'chiacchierato' di Mauro Icardi: ""E' chiacchierato per voi, per noi fa parte delle dinamiche giuste del calcio. Ci incontreremo perché è giusto così. Non ci sono problemi e non ci sono dubbi che resterà: noi siamo contenti di lui, lui di noi.

Si tratta di confrontarsi per mettere le firme sul contratto".

Da Icardi a Godin che arriverà a giugno a parametro zero dopo la fine del contratto con l'Atletico Madrid: "L'Inter ha un appeal molto forte, ci sono molti giocatori che ci cercano, agenti che bussano alla nostra porta e questo ci lusinga perché significa che la società rappresenta un punto di riferimento molto valido. Godin rappresenta quel profilo che noi andiamo in giro a cercare, registriamo che si svincolerà a fine stagione".

