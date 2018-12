CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO GATTUSO / Alla vigilia di Milan-Spal, partita che chiuderà il 2018 della Serie A domani alle 20,30, resta in bilico la posizione dell'allenatore rossonero Gennaro Gattuso.

Le voci su un suo possibile esonero, infatti, non si placano.

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', il club rossonero non ha ancora individuato l'eventuale sostituto di Gattuso, nonostante circolino tanti nomi in orbita Milan, da Donadoni a Wenger passando per Guidolin e Paulo Sousa. Per questo motivo, è tornata d'attualità l'ipotesi di vedere Leonardo in panchina in caso di divorzio con Gattuso. L'attuale dirigente rossonero tornerebbe a vestire i panni di allenatore temporaneamente, giusto il tempo di 'traghettare' la squadra fino al termine della stagione. Elliott potrebbe optare per questa soluzione a costo zero, ma va convinto Leonardo che a ottobre aveva già smentito di.voler tornare in panchina.

