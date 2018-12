INTER NAPOLI GRAVINA SERIE A / Il campionato di Serie A prosegue. E' la decisione della Figc, comunicata a 'Sky Sport' dal presidente Gabriele Gravina, a seguito dei gravi incidenti di ieri sera in Inter-Napoli, che hanno portato alla morte di un tifoso nerazzurro. Ecco le dichiarazioni del numero uno della Federcalcio: "Decisione sulla giornata di sabato? Sabato si giocherà a calcio, ci saranno regolarmente delle gare. Il campionato non si ferma. E' una risposta tangibile a chi pensa che attraverso alcuni atteggiamenti tipo quelli di ieri si possa contaminare negativamente il nostro mondo. Il 29 si gioca. Contatti col Ministero dell'Interno? Io ho sentito un po' tutti, i due vicepresidenti, soprattutto Miccichè. Ho avuto modo di sentire Giorgetti, ho sentito un po' tutti per capire il clima e la volontà. All'unanimità abbiamo condiviso che si va avanti. Credo che tutti, dico tutti, debbano capire una volta per tutte che esiste una sola figura che ha la responsabilità, che è Gabriele Gravina. Non accetterò più dichiarazioni da chi tutela un interesse di parte. Da oggi assumeremo un atteggiamento di responsabilità. Richiesta sanzioni ai tifosi dell'Inter? La linea deve essere sicuramente molto dura, ma serve rispetto dei ruoli. Tutto quello che riguardano le sanzioni di tipo sportivo spettano al Giudice Sportivo. Il Questore è preposto a garantire l'ordine pubblico nel pieno diritto di proporre una serie di provvedimenti. Credo che la linea deve essere di grande fermezza, distinguendo quello che è avvenuto fuori dallo stadio, a una distanza di circa un chilometro. I complimenti vanno agli organi di polizia che hanno già arrestato tre soggetti coinvolti.

Io mi occupo della parte sportiva, quello che emerge sono questi cori razzisti nei confronti di".

"Dobbiamo imparare un po' tutti a dire le cose giuste nel momento giusto - ha proseguito Gravina, tornando sulle polemiche sollevate nei giorni scorsi, in riferimento soprattutto a quelle del presidente del Napoli De Laurentiis - Possiamo fare molto di più, ma non siamo gli unici soggetti garanti dell'ordine pubblico. la norma prevede che i responsabili della sicurezza all'interno dello stadio abbiano la possibilità di poter sospendere la gara. L'arbitro non può, in questo momento, sospendere la gara. Chiedrò un incontro per regolarizzare meglio la norma. La norma ora dice che l'unico soggetto che può sospendere la gara è il responsabile della sicurezza all'interno dello stadio. Immaginate far uscire 65mila persone all'esterno dello stadio cosa avrebbe comportato. Noi in questo momento, sulla base di quello che sarà accertato, chiediamo al Giudice Sportivo che adotti provvedimenti esemplari nei confronti di soggetti che stanno infangando il mondo del calcio. Questo non possiamo più permetterlo. Tutti dobbiamo prendere in mano il senso di responsabilità, questi attacchi continui non fanno bene al mondo del calcio. Non fanno bene all'equilibrio del nostro mondo. Dobbiamo stare tutti più sereni. L'arbitro di ieri ha applicato pefettamente quelle che sono le regole del gioco, alcune dichiarazioni di qualche giorno prima non hanno aiutato il clima della partita. Noi mettiamo insieme tante energie per dare dignità al mondo del calcio, poi basta poco per inficiare tutto questo. Bene, non possiamo più permetterlo. Io ho detto basta. Per dire basta bisogna mettere insieme tutte le forze positive del calcio italiano. Per mondo istituzionale mi riferisco anche ai dirigenti che sono preposti a stare al loro posto. Uno non può fare dichiarazioni inopportune, mi riferisco anche ai presidenti delle squadre e ai dirigenti. Raffreddiamo questo sistema, è troppo surriscaldato. Una squadra che lascia il campo dopo i cori violerebbe le norme, il risultato sarebbe negativo per quella squadra. Non verrebbero rispettate le norme previste. Capisco tutto, l'esigenza di tutelare la dignità degli uomini, ma non dimentichiamo che esistono delle regole che dobbiamo migliorare. Dobbiamo pretendere l'applicazione delle norme".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui