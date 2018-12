CALCIOMERCATO INTER MOURINHO MANCHESTER UNITED REAL MADRID / Josè Mourinho, esonerato ieri dal Manchester United, potrebbe già aver trovato la sua nuova squadra.

Si tratterebbe di un ritorno ma l', al quale pure è stato accostato nei giorni scorsi, stavolta non c'era.

Stando a quanto riferito in Spagna da 'El Pais', il Real Madrid ha avviato i contatti con lo 'Special One' già da ottobre, con l'obiettivo di riportarlo sulla panchina dei 'Blancos' al termine dell'esperienza con Solari allenatore (con tanto di penale da 5 milioni nel caso in cui il club di Perez non portasse a termine l'operazione entro il 1° luglio). In un primo momento, il tecnico portoghese ha rispedito al mittente la proposta, ma il suo 'no' non è definitivo. Il Real Madrid ha già rilanciato proponendo un ingaggio da 20 milioni netti. Si attende di conoscere la risposta di Mourinho a questa ultima offerta.

