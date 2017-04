Inter-Napoli, Pioli: "Mai pensato di dimettermi. Dobbiamo essere più squadra"

29/04/2017 13:43

SERIE A INTER CONFERENZA PIOLI / Alla vigilia del match contro il Napoli, il tecnico dell'Inter, Stefano Pioli, parla ai giornalisti nella consueta conferenza stampa di presentazione della partita. Una gara assolutamente da non fallire per i nerazzurri, per rialzarsi da un periodo nero e continuare a credere nella qualificazione all'Europa League. Ecco le parole più significative dell'allenatore nerazzurro evidenziate da Calciomercato.it.

RITIRO: "Abbiamo lavorato bene in ritiro, ho visto le facce giuste. Abbiamo studiato i nostri errori e cercato di correggerli. Dobbiamo ritrovare continuità e maggiore attenzione per tutta la durata dell'incontro. Siamo tutti responsabili di questo momento negativo, ognuno di noi sta cercando di fare il massimo, come in una famiglia, per uscirne".

NAPOLI: "Squadra di grande qualità e allenata molto bene, che ha dimostrato di essere più brava di noi in questo campionato. La loro fase offensiva è strepitosa, li si ferma solo con attenzione costante per 95 minuti, ma noi non siamo così lontani. Siamo stati di alto livello in diverse partite di questo campionato, possiamo dire la nostra. E' una grande occasione per dimostrare chi siamo davvero, un avversario simile deve essere da stimolo per noi. Ogni volta cerco di capire quali sono le caratteristiche degli avversari e come fermarli, ma non bisogna valutare le prestazioni solo dal risultato. Con la Juventus ad esempio la prestazione fu buona. Le scelte tattiche con avversari del genere, come con il Napoli, vengono fatte sulla base delle nostre potenzialità".

FINALE DI CAMPIONATO: "Le ultime partite sono importanti ma i bilanci si fanno alla fine, il resto sono valutazioni parziali. Bisogna mantenere equilibrio, è un momento difficile ma è in questi momenti che dobbiamo far vedere di avere dei valori. Faremo il massimo sforzo possibile per migliorare la posizione attuale e quella quando ho preso in mano questa squadra, se il campionato si concludesse oggi naturalmente non potremmo essere soddisfatti".

DIMISSIONI E FUTURO: "Non ci ho mai pensato e mai ci penserò. Si è persa troppa energia a parlare del mio futuro e poco del presente e del futuro dell'Inter. La presenza del chairman sarà di grande stimolo, lo saluterò con grande stima. Poi dopo la partita ci sarà il tempo per parlare di varie cose. La società è cambiata da poco e spesso ce lo si dimentica, c'è bisogno di tempo ma la nuova proprietà può fare grandi cose".

ORIALI: "Ho avuto il supporto necessario dalla società per fare il mio lavoro, non è vero che sia mancata una figura simile".

TIFOSI: "I tifosi ci danno sempre un grande incoraggiamento, sono un valore aggiunto e credo lo saranno anche con il Napoli".

GAGLIARDINI: "Ha patito l'infortunio con la Sampdoria. Per noi è un giocatore molto importante, l'ho già visto molto meglio e credo che sia pronto a dare il meglio di sé".

CRISI: "Non è stata una crisi fisica a giudicare dai dati che abbiamo. Certo abbiamo speso molto fisicamente e mentalmente per la rincorsa in classifica che avevamo fatto, ma la cosa grave nelle ultime partite è che in alcuni momenti non ci siamo comportati da squadra. Ed è qui che dobbiamo migliorare. Questa squadra ha dei leader che possono trascinarla, ma ognuno può esserlo".

FORMAZIONE: "La fase difensiva non è stata ottimale ultimamente, dobbiamo lavorare principalmente su quello. Un centrocampista in più è un'ipotesi, ma non è che sia solo colpa di Kondogbia o Gagliardini se c'è stato poco filtro. Le scelte definitive le farò domani mattina".

N.L.C.