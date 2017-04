Inter, Pioli interrompe il ritiro: il comunicato UFFICIALE

27/04/2017 13:56

INTER PIOLI RITIRO / Tregua momentanea in casa Inter. La società, d'accordo con il tecnico Stefano Pioli, ha infatti comunicato sul proprio sito ufficiale che il ritiro è stato sospeso per il pomeriggio di oggi. "I ragazzi hanno lavorato al massimo nelle ultime 48 ore e meritano qualche ora da trascorrere a casa - ha dichiarato l'allenatore nerazzurro - Nei prossimi giorni lavoreremo moltissimo concentrandoci esclusivamente sulla tattica per il match contro il Napoli". I giocatori rientreranno al centro sportivo in serata.

N.L.C.